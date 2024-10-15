Роспотребнадзор устроил проверку на заводе «Сокол» после сообщений об отравлении зефиром

По данным Mash, торговые сети временно отказались от продукции «Сокола» на фоне массового отравления. Производитель заявил, что симптомы отравления возникли из-за переедания зефира с сахарозаменителем, а не из-за того, что продукт опасен для здоровья. Утверждается, что норма в сутки — одна зефирка.
В «Соколе» от вопросов не скрываются, работают с претензиями, предоставляют документы. Добавляют, что продукт в основном для диабетиков и с ним надо аккуратнее. Однако худеющие этого якобы не читают и переедают. Отсюда диарея, понос и прочие симптомы, заявили на заводе «Сокол».