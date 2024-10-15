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Роспотребнадзор устроил проверку на заводе «Сокол» после сообщений об отравлении зефиром

Сотрудники уже изъяли образцы сладостей, которые продавались на полках «Перекрёстка», «Пятёрочки» и «Вкусвилла».

Источник: РИА "Новости"

По данным Mash, торговые сети временно отказались от продукции «Сокола» на фоне массового отравления. Производитель заявил, что симптомы отравления возникли из-за переедания зефира с сахарозаменителем, а не из-за того, что продукт опасен для здоровья. Утверждается, что норма в сутки — одна зефирка.

В «Соколе» от вопросов не скрываются, работают с претензиями, предоставляют документы. Добавляют, что продукт в основном для диабетиков и с ним надо аккуратнее. Однако худеющие этого якобы не читают и переедают. Отсюда диарея, понос и прочие симптомы, заявили на заводе «Сокол».

Роспотребнадзор