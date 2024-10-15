Роспотребнадзор устроил проверку на заводе «Сокол» после сообщений об отравлении зефиром

В «Соколе» от вопросов не скрываются, работают с претензиями, предоставляют документы. Добавляют, что продукт в основном для диабетиков и с ним надо аккуратнее. Однако худеющие этого якобы не читают и переедают. Отсюда диарея, понос и прочие симптомы, заявили на заводе «Сокол».