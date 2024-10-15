Житель Челябинской области арестован за пропаганду терроризма и публичные призывы к экстремизму

«Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по региону Татьяна Соснина.
В отношении южноуральца возбуждены дела по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК России.
«Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности», — отметила спикер.
Также уточняется, что фигурант 1984 года рождения. Являясь сторонником радикальных взглядов, публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности и пропаганде терроризма.