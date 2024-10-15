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Пьяный омич не справился с управлением и опрокинул мопед

В результате аварии скончался пассажир
Источник: Комсомольская правда

В деревне Николаевка Омской области водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови омича.

В аварии погиб 45-летний пассажир мопеда. Как стало известно, ранее 25-летний водитель мопеда уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Сейчас решается вопрос о заведении на омича уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.