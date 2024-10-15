1,4 тысячи человек эвакуировали из школы и вуза в Петербурге из-за лжеминеров

Более 1,4 тысячи человек пришлось эвакуировать 14 октября из школы на Комендантском проспекте и Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова из-за сообщений от лжеминеров. В результате осмотра объектов и прилегающих территорий ничего опасного не обнаружили. Кроме этого, анонимы угрожали взорвать и другие объекты в городе. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».