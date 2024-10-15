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1,4 тысячи человек эвакуировали из школы и вуза в Петербурге из-за лжеминеров

Лжеминеры угрожали взорвать 10 объектов в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,4 тысячи человек пришлось эвакуировать 14 октября из школы на Комендантском проспекте и Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова из-за сообщений от лжеминеров. В результате осмотра объектов и прилегающих территорий ничего опасного не обнаружили. Кроме этого, анонимы угрожали взорвать и другие объекты в городе. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Ложные сообщения о минировании приходили с трех электронных адресов и с номеров IP-телефонии. Всего поступило девять сообщении с угрозами десяти объектам, в числе которых школы и вузы, торгово-развлекательный комплекс на проспекте Космонавтов, кафе на улице Рубинштейна и крейсер «Аврора», — добавил источник.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств нигде не нашли. Полицейские возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры.