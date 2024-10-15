Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка утонула в ванне в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка утонула в ванне в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

«14 октября в 13.26 спасатели получили сообщение об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате в квартире по ул. Широкой в Минске», — рассказали в спасательном ведомстве.

Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1952 года рождения.

несчастный случай