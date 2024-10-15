Пенсионерка утонула в ванне в Минске

«14 октября в 13.26 спасатели получили сообщение об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате в квартире по ул. Широкой в Минске», — рассказали в спасательном ведомстве.



Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1952 года рождения.