На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окна

— Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры второго этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, — сообщили в главке полиции. — По данному факту проводится проверка.