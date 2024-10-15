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На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окна

В Волгограде вечером 14 октября в больницу после падения с высоты был доставлен 7-летний ребенок.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок выпал из окна на втором этаже одного из домов в Красноармейском районе.

— Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры второго этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, — сообщили в главке полиции. — По данному факту проводится проверка.

Одновременно полицейские напоминают волгоградцам об опасности нахождения детей рядом с открытыми окнами.

— Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Установите специальные замки — блокираторы, детские замки, ограничители на пластиковые окна, — рекомендуют сотрудники полиции.