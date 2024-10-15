На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окна

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок выпал из окна на втором этаже одного из домов в Красноармейском районе.
— Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры второго этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, — сообщили в главке полиции. — По данному факту проводится проверка.
Одновременно полицейские напоминают волгоградцам об опасности нахождения детей рядом с открытыми окнами.
— Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Установите специальные замки — блокираторы, детские замки, ограничители на пластиковые окна, — рекомендуют сотрудники полиции.