Минчанин пытался украсть металлолом из пункта приема, но был задержан

Очевидцы сообщили в милицию о том, что неизвестный проник в пункт приема металлолома. Оперативно прибывшие стражи порядка с поличным задержали 35-летнего неработающего минчанина.



В микроавтобусе мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенный лом меди общей стоимостью более Br2 тыс. Установлено, что задержанный, чтобы проникнуть в пункт приема, спилил замок болгаркой. Лом меди фигурант намеревался перепродать.



Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.