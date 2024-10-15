Очевидцы сообщили в милицию о том, что неизвестный проник в пункт приема металлолома. Оперативно прибывшие стражи порядка с поличным задержали 35-летнего неработающего минчанина.
В микроавтобусе мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенный лом меди общей стоимостью более Br2 тыс. Установлено, что задержанный, чтобы проникнуть в пункт приема, спилил замок болгаркой. Лом меди фигурант намеревался перепродать.
Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.
Минчанин пытался украсть металлолом из пункта приема, но был задержан
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали на месте преступления минчанина, пытавшегося украсть металлолом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Очевидцы сообщили в милицию о том, что неизвестный проник в пункт приема металлолома. Оперативно прибывшие стражи порядка с поличным задержали 35-летнего неработающего минчанина.