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Минчанин пытался украсть металлолом из пункта приема, но был задержан

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали на месте преступления минчанина, пытавшегося украсть металлолом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Очевидцы сообщили в милицию о том, что неизвестный проник в пункт приема металлолома. Оперативно прибывшие стражи порядка с поличным задержали 35-летнего неработающего минчанина.

В микроавтобусе мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенный лом меди общей стоимостью более Br2 тыс. Установлено, что задержанный, чтобы проникнуть в пункт приема, спилил замок болгаркой. Лом меди фигурант намеревался перепродать.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.