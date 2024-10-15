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В две школы Саянска поступило сообщение о минирование

Детей и учителей эвакуировали
Источник: Комсомольская правда

Сразу в две школы Саянска поступили сообщения о минировании учебных заведений. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр города Александр Ермаков. Известно, что изначально речь шла только о школе № 6, но меньше чем через час поступила информацию и о школе № 8.

— Оперативные службы на месте, дети и педагоги эвакуированы на улицу. Дальнейших занятий сегодня не будет, — поделился глава Саянска Александр Ермаков.

Правоохранители осмотрят здание и организуют проверку по сообщению о минировании. По ее результатам будет принято законное решение. Отмети, что пока информации от кого поступило сообщение — нет.