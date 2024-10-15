В две школы Саянска поступило сообщение о минирование

Сразу в две школы Саянска поступили сообщения о минировании учебных заведений. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр города Александр Ермаков. Известно, что изначально речь шла только о школе № 6, но меньше чем через час поступила информацию и о школе № 8.