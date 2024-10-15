«Вернулся с СВО. Деньги есть»: За отказ купить старый мобильник батайчанину сожгли глаза

В Батайске Ростовской области 38-летний мужчина уговорил 25-летнего приятеля на криминальную авантюру. Товарищи напали на прохожего и забрали у того старенький телефон, 670 рублей и сумку. За это оба предстанут перед судом.
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот день Максим и его более молодой товарищ Леонид гуляли по Ростову. Времени у них было хоть отбавляй: у обоих — ни работы, ни семьи. А у Максима «за плечами» и вовсе не оконченное школьное образование, он отучился лишь в пяти классах.
СОМНИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА.
Однако в этот день приятели решили совместить приятное с полезным — не только погулять, но и подзаработать. Они надеялись продать кому-нибудь старый телефон. Вот только никто не соглашался на сделку. Когда в фокусе зрения появился Игорь, друзья сделали ставку на него.
— Он был одет в камуфляжную форму, и мы решили, что мужчина — участник спецоперации, у него есть деньги, — позже расскажет Леонид оперативникам.
В общем, опираясь на такую сомнительную логику, друзья подошли к незнакомцу с предложением. Но Игорь отказался покупать телефон с рук.
Впрочем, даже если бы он и хотел бы купить гаджет, то достаточной суммы денег с собой у него не было. В сумке лежали 670 рублей. Но Леонид и Максим слово «нет» не восприняли. Товарищи решили силой забрать все, что было у встречного.
НЕБЕЗУПРЕЧНЫЕ ШПИОНЫ.
Но вот только вырывать сумку на оживленной улице было рискованно. Тогда Леонид и Максим устроили слежку за будущей жертвой. Дошли с ним до остановки, зашли следом в автобус, ехавший в Батайск. Правда, роль шпионов безупречно сыграть не удалось. Позже Игорь скажет, что видел мужчин, шагавших за ним. Но тогда не придал этому значения.
Между тем уже в автобусе у Леонида и Игоря созрел совсем незамысловатый план. Мужчины решили наброситься на незнакомца в камуфляже в безлюдном месте. Налетчики распределили роли. Леонид должен был следить за тем, чтобы не попасться на глаза прохожим. А Максим взял на себя все остальное.
План осуществили уже в самом Батайске. Пока Леонид следил за обстановкой, Максим ударил незнакомца, а потом распылил в глаза газовый баллончик и выхватил сумку. После приятели убежали. А вот потерпевшему понадобилась помощь врачей. У него диагностировали химический ожог обоих глаз первой степени. К счастью, зрение удалось сохранить.
Игорь, который, к слову, не являлся участником спецоперации, обратился с заявлением в полицию. Сумму ущерба он оценил в 13 тысяч рублей. Налетчиков задержали по горячим следам.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в их отношении завели дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
В суде признали вину обоих мужчин. Их приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.