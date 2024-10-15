«Вернулся с СВО. Деньги есть»: За отказ купить старый мобильник батайчанину сожгли глаза

Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот день Максим и его более молодой товарищ Леонид гуляли по Ростову. Времени у них было хоть отбавляй: у обоих — ни работы, ни семьи. А у Максима «за плечами» и вовсе не оконченное школьное образование, он отучился лишь в пяти классах.