В Москве подорвана машина ресторатора, пострадали три человека

ЧП произошло на улице Профсоюзная, автомобиль был припаркован возле дома. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, в пакете у лобового стекла на капоте машины находилось самодельное взрывное устройство. Его мощность эквивалентна 200−300 г тротила. Взрыв произошел около 8 утра, когда подошедший к машине мужчина с ребенком заметил подозрительный предмет и хотел убрать его.