В Москве подорвана машина ресторатора, пострадали три человека

ЧП произошло на улице Профсоюзная, автомобиль был припаркован возле дома. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, в пакете у лобового стекла на капоте машины находилось самодельное взрывное устройство. Его мощность эквивалентна 200−300 г тротила. Взрыв произошел около 8 утра, когда подошедший к машине мужчина с ребенком заметил подозрительный предмет и хотел убрать его.
Собеседник RT уточнил, что мальчик отделался царапинами, угрозы его жизни нет. «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказали, что одному из пострадавших, мужчине, оторвало руку. По информации ТАСС, пострадал гендиректор «Шейкер групп» (среди проектов — бар «Гадкий Койот» и ресторан «Говядина») 44-летний Виктор Мишачёв.
Мотивом покушения на предпринимателя могли стать конфликт бизнес-интересов или личная неприязнь, сообщили ТАСС и «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
Следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета России вместе с представителями оперативных служб осматривают место происшествия. Дворовая территория на месте происшествия оцеплена, передает «РИА Новости». На парковке повреждены, по меньшей мере, два автомобиля — Tank и Mazda. У первого поврежден капот, у второго — боковое стекло и бампер. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.