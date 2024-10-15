Два человека погибли при пожарах в Брестской области за сутки

Так, 14 октября около 8.30 поступила информация о возгорании в многоэтажном доме на улице Весенняя в Пинске. Огонь уничтожил имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. При пожаре погиб хозяин жилища. Работники МЧС спасли двух человек.



В этот же день в 18.08 огнеборцам поступил вызов из деревни Озаричи Пинского района, где загорелся жилой дом. Огонь повредил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме. При пожаре погиб хозяин жилья.



Специалисты выясняют причины возгораний и обстоятельства гибели людей.