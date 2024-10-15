После пожара с четырьмя погибшими на Урале возбудили уголовное дело

В свердловском Следственном комитете возбудили уголовное дело после ночного пожара в поселке Монетный, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетней. Напомним, в ночь на 15 октября при тушении возгорания частного жилого дома спасатели обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.
«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по этому факту следственным отделом по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщили в региональном СКР.
Сейчас на месте трагедии работает следственная группа, выясняются точный очаг и причина возгорания.