После пожара с четырьмя погибшими на Урале возбудили уголовное дело

В свердловском Следственном комитете возбудили уголовное дело после ночного пожара в поселке Монетный, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетней. Напомним, в ночь на 15 октября при тушении возгорания частного жилого дома спасатели обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.