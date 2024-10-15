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В Омске эвакуировали школу №4 из-за сообщения о минировании

В соцсетях начали распространяться видео и фото с места происшествия
Источник: Комсомольская правда

В Омске учеников школы № 4 эвакуировали после сообщения о минировании здания. Судя по всему, анонимное сообщение оказалось ложным.

В соцсетях школьники начали делиться видео и фото с момента эвакуации. Кто-то пытался скорее выбраться из здания, а кто-то был даже рад тому, что можно поскорее уйти с занятий.

Пока не ясно, сообщил о минировании здания какой-либо злоумышленник или это был сам учащийся школы.

В любом случае за подобное деяние полагается наказание по ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее мы писали, что омскую школу № 95 эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.