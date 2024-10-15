Два человека погибли в Башкирии после наезда автомобиля на отбойник

На 29 км автодороги Р240 «Восток» в Кушнаренковском районе произошла авария со смертельным исходом. 37-летний житель Уфимского района, управляя «Киа Рио» наехал на бетонный отбойник на правой обочине, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.
Водитель в результате погиб на месте происшествия до приезда медиков. Двоих пассажиров — 33 и 37 лет — доставили в больницу. Спустя время один из них скончался в реанимации.
Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены ряд экспертиз.