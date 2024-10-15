Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в Башкирии после наезда автомобиля на отбойник

Водитель скончался на месте происшествия, пассажир — в реанимации.

На 29 км автодороги Р240 «Восток» в Кушнаренковском районе произошла авария со смертельным исходом. 37-летний житель Уфимского района, управляя «Киа Рио» наехал на бетонный отбойник на правой обочине, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

Водитель в результате погиб на месте происшествия до приезда медиков. Двоих пассажиров — 33 и 37 лет — доставили в больницу. Спустя время один из них скончался в реанимации.

Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены ряд экспертиз.