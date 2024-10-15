Иномарка сбила насмерть пенсионера на Кубани — подробности жесткого ДТП

Авария случилась на автодороге ст. Петровская — п. Забойский. Местный житель 1973 года рождения, управляя автомобилем Audi 80 по пути следования допустил наезд на пешехода. В этот момент 68-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП гражданин погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, На трассе «Кавказ» в Тихорецком районе выезд на полосу встречного движения стал причиной ДТП с двумя погибшими. «ВАЗ 21115», выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».