Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арсенал оружия и наркотики обнаружен у жителя приграничья

За незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и марихуаны мужчине грозит серьезный срок.

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Сморгонские пограничники изъяли у жителя приграничья винтовки, ружье, 300 патронов и марихуану, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Оружие и наркотические средства обнаружили в населенном пункте Лынтупы (Поставский район) во время проверки оперативной информации.

«По месту проживания злоумышленника выявлены незарегистрированная мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов», — сказали в комитете.

Там также отметили, что также в доме нашлась коробка с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной.

По факту начата доследственная проверка. Хозяину арсенала за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов грозит до семи улет лишения свободы, за нелегальный оборот наркотиков — до пяти лет.