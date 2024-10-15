Арсенал оружия и наркотики обнаружен у жителя приграничья

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Сморгонские пограничники изъяли у жителя приграничья винтовки, ружье, 300 патронов и марихуану, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Оружие и наркотические средства обнаружили в населенном пункте Лынтупы (Поставский район) во время проверки оперативной информации.
«По месту проживания злоумышленника выявлены незарегистрированная мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов», — сказали в комитете.
Там также отметили, что также в доме нашлась коробка с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной.
По факту начата доследственная проверка. Хозяину арсенала за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов грозит до семи улет лишения свободы, за нелегальный оборот наркотиков — до пяти лет.