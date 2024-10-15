В Волгограде спасли из голодного плена беспомощную пенсионерку

К спасателям обратилась ее дочь. Обратившись в службу экстренной помощи 112, она рассказала, что сутки не может дозвониться до своей 85-летней матери.
Когда сотрудники волгоградской службы спасения прибыли на место, дверь в квартиру пожилой женщины оказалась заперта. Дочь настаивала — ее мать скорее всего находится дома. Тогда было принято решение вскрыть замки.
В жилье спасатели обнаружили его хозяйку в беспомощном состоянии. Из-за плохого самочувствия она не могла не то, что приготовить себе еду — добраться до телефона или двери.
Из-за слабости и обезвоживания женщина находилась в критическом состоянии. Спасатели вызвали медиков и, когда прибыла бригада скорой, донесли несчастную до машины, которая доставила ее в больницу.
Ранее бойцы МЧС спасли при пожаре в Волгограде 10 человек и одного котенка-грудничка.