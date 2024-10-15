Пропавшего казахстанца нашли в нескольких пакетах и в морозилке

В соцсетях появилась информация о том, что пропавшего месяц назад жителя города Хромтау во время оперативно-розыскных мероприятий нашли расчлененным. Как указано в распространяемой информации, тело мужчины полиция обнаружила за городом, в районе «шламовых прудов» в нескольких пакетах. А голову нашли в дома в морозилке у одного из подозреваемых. Мужчину якобы убили во время пьяной драки.
«По факту обнаружения трупа в г. Хромтау начато досудебное расследование. В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — прокомментировали произошедшее в ДП Актюбинской области.
Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается.