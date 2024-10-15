Куда плыл катамаран, который два месяца искали в Охотском море?

Около села Усть-Хайрюзово Камчатского края 14 октября обнаружили 46-летнего мужчину. Им оказался Михаил Пичугин, который вместе с 49-летним братом Сергеем Пичугиным и 15-летним племянником Ильей Пичугиным, плыл на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Судно вышло на маршрут 9 августа и пропало. «АиФ-Дальинформ» проследил маршрут путешествия, которое стало трагичным.
Откуда и куда плыли?
Эта история началась с того, что Илья отправился в гости к отцу, который жил в Бурятии. Сам подросток вместе с мамой Натальей Пичугиной проживал в Красноярске (родители были в разводе). Как позже рассказывала журналистам мать, оттуда отец, сын и дядя решили отправиться в путешествие.
Сначала поехали на Сахалин. Там запаслись провиантом и из села Москальво (точка 1 на карте) отправились к мысу Перовского (Хабаровский край, Николаевский район (точка 2 на карте)). Далее должны были следовать к Шантарским островам (точка 3 на карте), хотели увидеть обитающих там китов (маршрут обозначен синей линией на карте). Обратно хотели плыть уже в город Оха (Сахалин (точка 4 на карте)).
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, 9 августа лодка катамаранного типа «Байкат 470» отправилась от мыса Перовского в Оху (маршрут обозначен красной линией на карте), но туда судно так и не добралось. Поиски вели несколько месяцев.
Где нашли?
Обнаружили катамаран спустя два месяца, 14 октября, когда надежды найти кого-то из туристов живыми уже почти не было. Это произошло почти случайно. Судно нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края (точка 5 на карте), почти в 1000 километрах от Охи и более чем в 1000 километрах от мыса Перовского (маршрут обозначен красной пунктирной линией на карте).
Отец и сын погибли, а Михаил Пичугин оказался жив. Ему оказали помощь на месте и повезли на рыболовецком судне в больницу в Магадане (точка 6 на карте, маршрут обозначен черной пунктирной линией на карте). Пока туда пострадавшего еще не доставили.
Что случилось с катамараном?
Как рассказала «АиФ-Дальинформ» представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Елена Красноярова, к трагедии привело то, что у лодки заглох мотор. Судно сталось не на ходу и дрейфовало в море.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования контролируют прокуроры.
Точки, обозначенные на карте:
1. Село Москальво (Сахалин).
2. Мыс Перовского (Хабаровский край).
3. Шантарские острова.
4. Город Оха (Сахалин).
5. Село Усть-Хайрюзово (Камчатка).
6. Магадан (Магаданская область).