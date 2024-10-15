Куда плыл катамаран, который два месяца искали в Охотском море?

Обнаружили катамаран спустя два месяца, 14 октября, когда надежды найти кого-то из туристов живыми уже почти не было. Это произошло почти случайно. Судно нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края (точка 5 на карте), почти в 1000 километрах от Охи и более чем в 1000 километрах от мыса Перовского (маршрут обозначен красной пунктирной линией на карте).