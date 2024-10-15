Ограбившему пункт выдачи заказов хабаровчанину вынесли приговор

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый пришел в пункт выдачи под видом клиента. Он заказал посредством приложения в интернет-магазине товары: магнитный сверлильный станок, два лазерных уровня, мужскую водолазку и упаковку носков. Когда мужчина пришел выкупать свои заказы, понимал, что на его банковской карте, привязанной к приложению магазина, отсутствуют деньги. При получении сотрудница выдала злоумышленнику большую часть его заказов. Однако в момент, когда женщина отлучилась в подсобное помещение, чтобы принести последнюю позицию товара, обвиняемый забрал вещи, не оплатив их, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.