Ограбившему пункт выдачи заказов хабаровчанину вынесли приговор

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый пришел в пункт выдачи под видом клиента. Он заказал посредством приложения в интернет-магазине товары: магнитный сверлильный станок, два лазерных уровня, мужскую водолазку и упаковку носков. Когда мужчина пришел выкупать свои заказы, понимал, что на его банковской карте, привязанной к приложению магазина, отсутствуют деньги. При получении сотрудница выдала злоумышленнику большую часть его заказов. Однако в момент, когда женщина отлучилась в подсобное помещение, чтобы принести последнюю позицию товара, обвиняемый забрал вещи, не оплатив их, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску установили адрес проживания злоумышленника и задержали ранее не судимого 21-летнего молодого человека в районе торгового центра в Индустриальном районе. Официально он нигде не трудоустроен, ранее подрабатывал разнорабочим в строительной сфере. В ходе обыска по месту его проживания полицейские изъяли все похищенные инструменты и водолазку.
Суд признал подсудимого виновным по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и назначил ему два года колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.