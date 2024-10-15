Во Владивостоке 12-летняя девочка на электросамокате попала под колеса автомобиля

В полиции напомнили, что прокатные самокаты предназначены для взрослых, и использование их детьми может привести к серьезным последствиям, включая штрафы за нарушение правил аренды и дорожного движения от 30 до 100 тысяч рублей, а также блокировку аккаунта в системе проката.