Во Владивостоке 12-летняя девочка на электросамокате попала под колеса автомобиля

Во Владивостоке 12-летняя девочка на электросамокате получила травмы в результате столкновения с автомобилем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел на улице Русской. Установлено, что девочка на прокатном электросамокате не справилась с управлением и столкнулась с выезжавшим из прилегающей территории автомобилем Toyota Vitz под управлением 48-летней женщины.
По данным полиции, несовершеннолетняя нарушила ПДД, а также условия прокатного соглашения, которое разрешает управление электросамокатами лицам старше 18 лет. В результате происшествия была организована проверка.
В полиции напомнили, что прокатные самокаты предназначены для взрослых, и использование их детьми может привести к серьезным последствиям, включая штрафы за нарушение правил аренды и дорожного движения от 30 до 100 тысяч рублей, а также блокировку аккаунта в системе проката.
Напомним, во Владивостоке 23-летняя девушка получила травмы в результате ДТП на электросамокате. Электросамокатом управлял 33-летний мужчина, вместе с ним в качестве пассажира находилась девушка. Пара двигалась по улице Калинина со стороны Вилкова в направлении Окатовой. За ними следовал автомобиль Nissan Note, водитель которого поздно заметил электросамокат и не успел избежать столкновения. В результате аварии девушка получила травму ноги.