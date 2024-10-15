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Во Владивостоке 12-летняя девочка на электросамокате попала под колеса автомобиля

Ребенок нарушил правила дорожного движения.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке 12-летняя девочка на электросамокате получила травмы в результате столкновения с автомобилем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Русской. Установлено, что девочка на прокатном электросамокате не справилась с управлением и столкнулась с выезжавшим из прилегающей территории автомобилем Toyota Vitz под управлением 48-летней женщины.

По данным полиции, несовершеннолетняя нарушила ПДД, а также условия прокатного соглашения, которое разрешает управление электросамокатами лицам старше 18 лет. В результате происшествия была организована проверка.

В полиции напомнили, что прокатные самокаты предназначены для взрослых, и использование их детьми может привести к серьезным последствиям, включая штрафы за нарушение правил аренды и дорожного движения от 30 до 100 тысяч рублей, а также блокировку аккаунта в системе проката.

Напомним, во Владивостоке 23-летняя девушка получила травмы в результате ДТП на электросамокате. Электросамокатом управлял 33-летний мужчина, вместе с ним в качестве пассажира находилась девушка. Пара двигалась по улице Калинина со стороны Вилкова в направлении Окатовой. За ними следовал автомобиль Nissan Note, водитель которого поздно заметил электросамокат и не успел избежать столкновения. В результате аварии девушка получила травму ноги.