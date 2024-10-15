Появилось видео с места подрыва автомобиля в Москве

Три дня назад, 12 октября, в Ленобласти взорвались газовые баллоны в автомобиле. По предварительным данным, это произошло во время ремонта автомобиля из-за несоблюдения техники безопасности. В момент взрыва в машине находился сварщик — супруг владелицы авто. Спасти его не удалось. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что машина в результате возгорания оказалась полностью уничтожена огнем, у нее оторвана задняя часть крыши.