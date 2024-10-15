Туристы, попавшие под камнепад на Алтае, приехали в республику из Новосибирска

Стало известно, что туристы, попавшие на Алтае под камнепад, приехали в республику из Новосибирска. Девушка, которая погибла в результате происшествия, была из Бердска. Она была самой молодой из тургруппы, сообщили КП-Новосибирск в МЧС республики Алтай.
По информации ведомства, группа была зарегистрирована. Туристы направлялись по маршруту от населенного пункта Акташ до Курая через перевалы. Группа вышла на маршрут 13 октября. Вернуться должны были 20 октября.
В МЧС объяснили, что на туристов обрушился камнепад. В этой местности, где проходила группа, это явление — особенность рельефа, предсказать их невозможно.
После случившегося туристы подали сигнал о помощи. Одну из девушек удалось эвакуировать, она вышла на встречу спасателям. Ее с травмой головы госпитализировали в Акташскую больницу. Спасательная операция продолжается, связи с оставшимися туристами сейчас нет.