Туристы, попавшие под камнепад на Алтае, приехали в республику из Новосибирска

Стало известно, что туристы, попавшие на Алтае под камнепад, приехали в республику из Новосибирска. Девушка, которая погибла в результате происшествия, была из Бердска. Она была самой молодой из тургруппы, сообщили КП-Новосибирск в МЧС республики Алтай.