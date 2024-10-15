Сбившему насмерть дорожного рабочего красноярцу грозит до 5 лет колонии

ДТП случилось утром 6 марта 2024 года при въезде в город. По версии следствия, водитель внедорожника Toyota Hilux Surf, двигаясь на высокой скорости по трассе «Обход Красноярска», не учел дорожные условия, интенсивность движения и проигнорировал знаки о ремонтных работах. При этом он перестраивался из ряда в ряд для обгона транспортных средств и не соблюдал дистанцию между ними.