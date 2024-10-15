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Сбившему насмерть дорожного рабочего красноярцу грозит до 5 лет колонии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Красноярска, который сбил дорожного рабочего на Северном шоссе.

Источник: AP 2024

ДТП случилось утром 6 марта 2024 года при въезде в город. По версии следствия, водитель внедорожника Toyota Hilux Surf, двигаясь на высокой скорости по трассе «Обход Красноярска», не учел дорожные условия, интенсивность движения и проигнорировал знаки о ремонтных работах. При этом он перестраивался из ряда в ряд для обгона транспортных средств и не соблюдал дистанцию между ними.

В результате одного из опасных маневров нарушитель не справился с управлением и наехал на 23-летнего дорожного рабочего Емельяновского филиала «КрайДЭО», который в это время мыл металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда «скорой».

По части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет. Решение о наказании примет Емельяновский районный суд.

Также прокуратура установила, что состояние здоровья рабочих «КрайДЭО» перед рейсами проверял неквалифицированный сотрудник. За это ответственный уже понёс административное наказание, все нарушения устранены.