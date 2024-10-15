Названа возможная причина гибели двух волгоградцев на пожаре

— Возгорание произошло накануне, 14 октября, в деревянном доме на ул. Волжской. В результате пожара не газифицированный дом выгорел полностью, — уточнила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. — По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожная эксплуатация приборов отопления — предположительно, электрообогревателя. Очаг возгорания был обнаружен внутри дома.
Напомним, в ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщили ИА «Высота 102» о том, что на ликвидацию пожара потребовалось более трех часов.
Известно, что в результате происшествия хозяйка дома и ее сожитель обгорели полностью.
В ГУ МЧС России и СУ СК России по Волгоградской области жителям региона напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, газового и печного отопления в осенне-зимний период. Ежегодно с наступлением холодов в Волгоградской области увеличивается количество пожаров, в результате которых гибнут люди.
Ни в коем случае не оставляйте наедине с обогревательными приборами детей.