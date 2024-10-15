Названа возможная причина гибели двух волгоградцев на пожаре

В ГУ МЧС России и СУ СК России по Волгоградской области жителям региона напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, газового и печного отопления в осенне-зимний период. Ежегодно с наступлением холодов в Волгоградской области увеличивается количество пожаров, в результате которых гибнут люди.