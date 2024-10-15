Рабочий разбился насмерть, упав с крыши здания центра искусств в Шахтах

Причины, по которым рабочий решил подняться на крышу в непогоду, остаются неизвестными. Возможно, это связано с тем, что капитальный ремонт центра искусств идёт с отставанием от графика. В рамках ремонта обновляются кровля, фасад и тамбур здания. Контракт на выполнение работ был заключён с ООО «Полихолдингстрой» 18 марта 2024 года. Согласно договору, все работы должны быть завершены к 30 сентября. Подрядчик приступил к работам только 8 апреля, опоздав на целый месяц.