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Рабочий разбился насмерть, упав с крыши здания центра искусств в Шахтах

В Шахтах рабочий упал с крыши здания центра искусств, что на улице Пролетарской, 135.

Это случилось 14 октября в дождливую и ветреную погоду.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мужчина решил подняться на крышу. Однако из-за скользкой поверхности он не удержался и упал с высоты третьего этажа. Очевидцы слышали крик, а затем глухой звук удара. Выбежав на улицу, они обнаружили рабочего без сознания и вызвали скорую помощь и полицию.

Врачи констатировали смерть мужчины. Выяснилось, что он был опытным строителем, ему было 43 года.

Причины, по которым рабочий решил подняться на крышу в непогоду, остаются неизвестными. Возможно, это связано с тем, что капитальный ремонт центра искусств идёт с отставанием от графика. В рамках ремонта обновляются кровля, фасад и тамбур здания. Контракт на выполнение работ был заключён с ООО «Полихолдингстрой» 18 марта 2024 года. Согласно договору, все работы должны быть завершены к 30 сентября. Подрядчик приступил к работам только 8 апреля, опоздав на целый месяц.

несчастный случай