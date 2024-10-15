Что известно о взрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Как уточнили в правоохранительных органах, одним из пострадавших оказался гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрывное устройство сработало на автомобиле на юго-западе Москвы.
- В результате происшествия пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
- Пострадавших доставили в медицинские учреждения города, им оказывается помощь.
- Как сообщили в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали гендиректор «Шейкер групп» Виктор Мишачев и его шестилетний сын. Компания занимается ресторанным бизнесом.
- По данным «Спарк», Мишачев является бенефициаром фирмы по торговле косметикой, развлечениями, ресторанами, сетью баров в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
Расследование
- По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
- Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва.
- В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
- В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле.
- На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина.
- Рассматривается несколько причин покушения на предпринимателя, в том числе его бизнес и личная неприязнь.
- Взрывное устройство, предварительно, было небольшой мощности, не больше 100 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили ТАСС в оперативных службах.