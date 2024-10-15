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Что известно о взрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Три человека пострадали при срабатывании взрывного устройства на автомобиле на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Как уточнили в правоохранительных органах, одним из пострадавших оказался гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрывное устройство сработало на автомобиле на юго-западе Москвы.
  • В результате происшествия пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
  • Пострадавших доставили в медицинские учреждения города, им оказывается помощь.
  • Как сообщили в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали гендиректор «Шейкер групп» Виктор Мишачев и его шестилетний сын. Компания занимается ресторанным бизнесом.
  • По данным «Спарк», Мишачев является бенефициаром фирмы по торговле косметикой, развлечениями, ресторанами, сетью баров в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Расследование

  • По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
  • Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва.
  • В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
  • В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле.
  • На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина.
  • Рассматривается несколько причин покушения на предпринимателя, в том числе его бизнес и личная неприязнь.
  • Взрывное устройство, предварительно, было небольшой мощности, не больше 100 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили ТАСС в оперативных службах.

расследование