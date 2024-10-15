Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Воронежской области погиб житель Московской области

Москвич насмерть разбился в ДТП с фурой в Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Поздним вечером в понедельник в Бутурлиновском районе Воронежской области произошло крупное ДТП, которое унесло жизнь жителя Московской области. По предварительным данным ГУ МВД области, 48-летний житель столичного региона двигался на автомобиле «Хенде Солярис» по трассе «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка». По какой-то причине мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись в лоб с грузовым транспортным средством «Вольво» в сцепке с прицепом «Тонар». Фурой управлял 56-летний житель Таловского района.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда врачей. Обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошло 155 аварий, из которых 112 — в Воронеже. В 13 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек, двое погибло.