На трассе в Воронежской области погиб житель Московской области

Поздним вечером в понедельник в Бутурлиновском районе Воронежской области произошло крупное ДТП, которое унесло жизнь жителя Московской области. По предварительным данным ГУ МВД области, 48-летний житель столичного региона двигался на автомобиле «Хенде Солярис» по трассе «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка». По какой-то причине мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись в лоб с грузовым транспортным средством «Вольво» в сцепке с прицепом «Тонар». Фурой управлял 56-летний житель Таловского района.