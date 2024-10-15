В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млн

Энергетиков при дистанционном анализе потребления энергоресурса на коммерческом объекте насторожило несоответствие потребляемой мощности и оплаты. Подозрения при проверке подтвердились. Владельца гостиничного комплекса уличили в незаконном вмешательстве в работу прибора учета электроэнергии. Объем безучетного потребления электричества в течение шести месяцев составил около 3 млн кВт*ч. Этого объема при законном потреблении ему хватило бы на 12 лет.