В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млн

Энергетиков при дистанционном анализе потребления энергоресурса на коммерческом объекте насторожило несоответствие потребляемой мощности и оплаты. Подозрения при проверке подтвердились. Владельца гостиничного комплекса уличили в незаконном вмешательстве в работу прибора учета электроэнергии. Объем безучетного потребления электричества в течение шести месяцев составил около 3 млн кВт*ч. Этого объема при законном потреблении ему хватило бы на 12 лет.
Всего за 9 месяцев 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» пресекли более 120 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 13 млн кВт*ч. Теперь виновникам предстоит компенсировать электросетевой компании порядка 60 млн рублей и оплатить штрафы.