«Семь потерпевших, ущерб в 10 000 рублей». Милиция опубликовала фото автомастера, обманувшего белорусов при ремонте авто

Отмечается, что криминальную схему раскрыли сотрудники уголовного розыска Солигорского РОВД. Сказано, что фигурант находится под стражей. Следователи возбудили в отношении него семь уголовных дел за мошенничество. По информации милиции, общий ущерб (речь идет про сумму полученных предоплат) приблизился к 10 000 рублей. Однако сотрудники милиции не исключают, что еще не все потерпевшие обратились в милицию и указанная сумма может увеличиться.