«Семь потерпевших, ущерб в 10 000 рублей». Милиция опубликовала фото автомастера, обманувшего белорусов при ремонте авто

Милиция показала фото автомастера, обманувшего семь белорусов при ремонте авто. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что 38-летний житель Солигорского района принимал в кузовной ремонт автомобили. Он брал за это предоплату, однако с проведением ремонта у него не складывалось. В ведомстве пояснили, что деньги фигурант тратил на личные нужды, а его клиенты месяцами слышали только отговорки.
Отмечается, что криминальную схему раскрыли сотрудники уголовного розыска Солигорского РОВД. Сказано, что фигурант находится под стражей. Следователи возбудили в отношении него семь уголовных дел за мошенничество. По информации милиции, общий ущерб (речь идет про сумму полученных предоплат) приблизился к 10 000 рублей. Однако сотрудники милиции не исключают, что еще не все потерпевшие обратились в милицию и указанная сумма может увеличиться.
Сообщается, что отдел уголовного розыска Солигорского РОВД устанавливает потерпевших и просит всех тех, кто мог пострадать от мошеннических действий фигуранта, позвонить по указанным телефонам: +375447123651, +375297678543 или 102. Милиция также опубликовала фото мужчины.
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