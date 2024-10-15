В Волгограде на видео попало массовое ДТП с маршруткой и грузовиком

15 октября автомобиль «Газель» ехал по проспекту Героев Сталинграда. Водитель начал поворачивать налево на улицу Арсеньева. Во время маневра «Газели» по дороге двигался грузовик МАЗ.
Два крупногабаритных транспортных средства столкнулись на пересечении проспекта и улицы. От удара микроавтобус отбросило на маршрутку «Ситроен» и легковой автомобиль «Опель».
По предварительным данным, в ДТП получил травмы водитель «Газели». На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.