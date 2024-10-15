В «Уральских авиалиниях» рассказали о разборе самолета, севшего в поле

С воздушного судна Airbus А320 в первую очередь сняли элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Также специалисты разобрали радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, кондиционеры, сняли оба двигателя.
«Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути и в скором времени прибудут в Екатеринбург», — рассказали в авиакомпании.
Там добавили, что Росавиация уже исключила лайнер из сертификата эксплуатанта. Кроме того, аннулирован сертификат летной годности самолета. Сегодня у «Уральских авиалиний» остается 51 авиалайнер Airbus: 22 — А320, 14 — А321, 4 — А319, 3 — A320neo, 8 — A321neo.
Самолет, летевший из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. На борту находились 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. На время проверки экипаж отстранили от работы, к полетам бортпроводники вернулись только в ноябре. 15 апреля 2024 года КВС Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. Самолет решено отправить на запчасти.