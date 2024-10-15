«Подлетел вверх и откинуло на пару метров». ГАИ Минска опубликовала видео ДТП с пешеходом на Володарского

ГАИ Минска опубликовала видео жесткой аварии с пешеходом на Володарского. Информация и видео размещены в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, 14 октября около 15.00 22-летний водитель, находившийся за рулем Volkswagen, ехал по улице Володарского. Около дома № 63 он не пропустил и сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ГАИ обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия 24-летняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для обследования. Во вторник, 15 октября, Госавтоинспекция опубликовала видео аварии.
Тем временем в Минске пешеход оказался на капоте Audi, перебегая дорогу на красный свет.
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