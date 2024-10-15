18 жителей Иркутской области незаконно открыли пять игорных клубов

Версия следствия состоит в том, что в 2021 году два жителя Иркутска, в возрасте 46 и 51 года, собрали компанию из 16 человек для того, чтобы проводить незаконные азартные игры с применением как миним 40 персональных компьютеров в пяти игорных заведениях, которые находятся как в областном центре, так и в Усолье-Сибирском. При этом маскировали клубы под видом мест общественного питания.
Стать игроком можно было только по личной рекомендации постоянных клиентов, либо при знакомстве с персоналом. Также в заведении круглосуточно дежурили охранники, которые не входили в состав группы.
— Во время обысков нашли и изъяли 52 единицы игрового оборудования, 120 единиц электронных носителей, деньги и майнинговое оборудование, — рассказывают в пресс-службе Следственного комитета.
Помимо этого один из участников хранил наркосодержащие растения, за это ему предъявили дополнительное обвинение. Пока следствие не закончится, на деньги организаторов будет наложен арест в сумме около одного миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд, позже вынесут приговор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух подростков 16 и 17 лет из Приангарья обвиняют в осквернении мемориала Воинской славы.