18 жителей Иркутской области незаконно открыли пять игорных клубов

Версия следствия состоит в том, что в 2021 году два жителя Иркутска, в возрасте 46 и 51 года, собрали компанию из 16 человек для того, чтобы проводить незаконные азартные игры с применением как миним 40 персональных компьютеров в пяти игорных заведениях, которые находятся как в областном центре, так и в Усолье-Сибирском. При этом маскировали клубы под видом мест общественного питания.