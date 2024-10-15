«Едва не задавил насмерть»: В Омске одиннадцатиклассник за рулем ВАЗа сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии

Теперь на школьника завели несколько административных дел: по ст. 12.24 КоАП РФ («нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), ст. 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием — оставление места ДТП) и ст. 12.7.1 КоАП РФ (“управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”).