«Едва не задавил насмерть»: В Омске одиннадцатиклассник за рулем ВАЗа сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии

В минувший понедельник водитель ВАЗ-2107 сбил 15-летнюю школьницу на улице Малогвардейская. Омич оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.
Внимание участкового привлеки просившие о помощи пешеходы. Сотрудник полиции передал информацию в дежурную часть и ждал помощи на месте. Позже приехала бригада скорой помощи и забрала пострадавшую девочку в больницу, где ей поставили диагноз — перелом бедренной кости.
Полицейским удалось установить личность водителя. Им оказался одиннадцатиклассник одной из школ. Позже инспекторы ПДН позвонили родителям парня, после чего семья подростка приехала в участок.
Как выяснилось, 17-летний омич управлял машиной с летней резиной. Школьник не справился с управлением и из-за заноса он сбил девочку. Сильно испугавшись, он оставил машину и скрылся с места аварии.
Теперь на школьника завели несколько административных дел: по ст. 12.24 КоАП РФ («нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), ст. 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием — оставление места ДТП) и ст. 12.7.1 КоАП РФ (“управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”).
Помимо административного наказания, омич может получить и уголовное по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения»). Полицейские проводят проверку.