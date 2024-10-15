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Под Тольятти у пассажира ехавшей из Подмосковья легковушки нашли героин

Перевозчику героина грозит до 20 лет колонии.

В октябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции на 96 километре трассы «Обход Тольятти» в Ставропольском районе остановили для проверки документов «Ладу Приору». В ехавшей из Московской области в город Оренбург легковушке кроме 25-летнего водителя находился 31-летний пассажир, который заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.

Полицейские попросили пассажира выйти из машины для личного досмотра, и в нижнем белье мужчины в присутствии понятых нашли сверток, обмотанный лентой. Госавтоинспекторы задержали пассажира легковушки и вызвали следственно-оперативную группу.

В Экспертно-криминалистическом отделе полиции Тольятти установили, что в обнаруженном у мужчины свёртке находится около 152 граммов героина.

В следственном отделе полиции Ставропольского района на пассажира машины завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», ему грозит до 20 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

— по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921−22−22, 8 (846) 921−22−23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

— с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте 63.мвд.рф.

— с помощью «Мобильного приложения МВД России», которое поможет связаться с ближайшим отделением полиции.