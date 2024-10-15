Под Тольятти у пассажира ехавшей из Подмосковья легковушки нашли героин

В октябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции на 96 километре трассы «Обход Тольятти» в Ставропольском районе остановили для проверки документов «Ладу Приору». В ехавшей из Московской области в город Оренбург легковушке кроме 25-летнего водителя находился 31-летний пассажир, который заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.
Полицейские попросили пассажира выйти из машины для личного досмотра, и в нижнем белье мужчины в присутствии понятых нашли сверток, обмотанный лентой. Госавтоинспекторы задержали пассажира легковушки и вызвали следственно-оперативную группу.
В Экспертно-криминалистическом отделе полиции Тольятти установили, что в обнаруженном у мужчины свёртке находится около 152 граммов героина.
В следственном отделе полиции Ставропольского района на пассажира машины завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», ему грозит до 20 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:
— по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области:
— с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте 63.мвд.рф.
— с помощью «Мобильного приложения МВД России», которое поможет связаться с ближайшим отделением полиции.