Под Тольятти у пассажира ехавшей из Подмосковья легковушки нашли героин

В октябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции на 96 километре трассы «Обход Тольятти» в Ставропольском районе остановили для проверки документов «Ладу Приору». В ехавшей из Московской области в город Оренбург легковушке кроме 25-летнего водителя находился 31-летний пассажир, который заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.