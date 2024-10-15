СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в Москве

Baza пишет, что лежащий на машине предмет заметил сосед Мишачева и рассказал ему, бизнесмен спустился, чтобы убрать его. Когда он приподнял расстеленную на машине пеленку, раздался взрыв. По сведениям телеграм-канала, мужчине частично оторвало руку, у него также открытый перелом. Пострадали также его сосед, который садился в машину, и ребенок бизнесмена — у него рассечена голова.