Ростовчанка хотела спасти сбережения, но потеряла 1 млн рублей

— Одна из звонивших убедила потерпевшую снять все свои накопления и через терминал внести их на «безопасный счет» по реквизитам, которые она предоставит. Ростовчанка выполнила данное действие, после чего мошенники убедили ее оформить кредит, что она и сделала. Через некоторое время женщине вновь позвонили злоумышленники с требованием внести кредитные средства на «безопасный счет». Заявительница отказалась, так как поняла, что имеет дело с аферистами, — говорится в сообщении.