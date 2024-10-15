Ростовчанка хотела спасти сбережения, но потеряла 1 млн рублей

Жительница донской столицы поверила телефонным мошенникам и потеряла более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником областного архива. Мужчина сообщил, что ему поступил запрос пенсионного фонда якобы от имени заявительницы. Собеседник заявил, что она должна получить письмо на электронную почту и ознакомиться с ним. Чтобы получить письмо, необходимо назвать код, который поступит в СМС. Женщина действительно ожидала письмо от пенсионного фонда, поэтому поверила звонившему и продиктовала поступивший код. После этого с горожанкой связывались еще несколько злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов.
— Одна из звонивших убедила потерпевшую снять все свои накопления и через терминал внести их на «безопасный счет» по реквизитам, которые она предоставит. Ростовчанка выполнила данное действие, после чего мошенники убедили ее оформить кредит, что она и сделала. Через некоторое время женщине вновь позвонили злоумышленники с требованием внести кредитные средства на «безопасный счет». Заявительница отказалась, так как поняла, что имеет дело с аферистами, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».