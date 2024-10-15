Уфимца, взорвавшего газ в квартире, поместили в СИЗО.

В Уфе арестовали обвиняемый в покушении на убийство общеопасным способом. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, мужчине, обвиняемому в попытке убийства своего соседа, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря 2024 года.
В отношении 66-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство общеопасным способом» и «умышленные повреждение имущества».
По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к своему соседу, демонтировал в квартире многоквартирного дома по улице Ладыгина в Уфе заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками специализированной организации из-за наличия задолженности за коммунальную услугу. В связи с чем произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов посетили жителей дома № 13/1 по улице Ладыгина. Жильцы пострадавших квартир находятся в пункте временного размещения. Градоначальник заявил, что пострадавшие получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей, как компенсацию. А уже после оценки экспертами людям возместят и за ущерб в квартирах.