Уфимца, взорвавшего газ в квартире, поместили в СИЗО.

По версии следствия, мужчина, испытывая неприязнь к своему соседу, демонтировал в квартире многоквартирного дома по улице Ладыгина в Уфе заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками специализированной организации из-за наличия задолженности за коммунальную услугу. В связи с чем произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.