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В Уфе полицейских обвиняют в похищении человека и вымогательстве

В Уфе двое сотрудников отдела полиции № 7 вместе с местным жителем похитили человека и вымогали у него крупную сумму денег, сообщает следком РБ.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Двое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, третий подозреваемый объявлен в розыск.

В пресс-службе МВД РБ подчеркнули, что данный факт был выявлен службой собственной безопасности. Сейчас провинившиеся стражи порядка отстранены от работы и будут впоследствии уволены по отрицательным основаниям.

Между тем председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных по нему обстоятельствах.