В Уфе полицейских обвиняют в похищении человека и вымогательстве

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Двое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, третий подозреваемый объявлен в розыск.
В пресс-службе МВД РБ подчеркнули, что данный факт был выявлен службой собственной безопасности. Сейчас провинившиеся стражи порядка отстранены от работы и будут впоследствии уволены по отрицательным основаниям.
Между тем председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных по нему обстоятельствах.