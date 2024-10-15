Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на подрыв дорог

Ранее комитет информировал, что военные КНДР устроили на востоке и западе полуострова взрывы, которые, как предполагается, предназначены для подрыва дорог, ведущих в Южную Корею. По данным южнокорейской стороны, военнослужащие народной республики продолжают «дополнительную деятельность с использованием тяжелой техники».