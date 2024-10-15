Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на подрыв дорог

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея произвели «выстрелы к югу от» межкорейской границы в ответ на подрыв дорог в КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Источник: AP 2024

В комитете отметили, что южнокорейские вооруженные силы никак не пострадали от подрыва дорог, соединяющих КНДР и Республику Корея.

«Наши вооруженные силы провели ответные стрельбы в регионе к югу от военной демаркационной линии», — заявили в Сеуле.

Ранее комитет информировал, что военные КНДР устроили на востоке и западе полуострова взрывы, которые, как предполагается, предназначены для подрыва дорог, ведущих в Южную Корею. По данным южнокорейской стороны, военнослужащие народной республики продолжают «дополнительную деятельность с использованием тяжелой техники».