Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на подрыв дорог

В комитете отметили, что южнокорейские вооруженные силы никак не пострадали от подрыва дорог, соединяющих КНДР и Республику Корея.
«Наши вооруженные силы провели ответные стрельбы в регионе к югу от военной демаркационной линии», — заявили в Сеуле.
Ранее комитет информировал, что военные КНДР устроили на востоке и западе полуострова взрывы, которые, как предполагается, предназначены для подрыва дорог, ведущих в Южную Корею. По данным южнокорейской стороны, военнослужащие народной республики продолжают «дополнительную деятельность с использованием тяжелой техники».