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Под Сызранью сгорел попавший в ДТП автомобиль

В понедельник, 14 октября, в Сызранском районе Самарской области из-за ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:00 31-летний водитель Lada Granta на 12 км от трассы М-5 к Сызрани не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся и загорелся.

Водителя на «скорой» доставили в больницу.