Жителя Пермского края задержали в Удмуртии по обвинению в угоне КАМАЗа

Следствие установило, что владелец КАМАЗа припарковал грузовик возле дома и оставил ключи в замке зажигания. Через некоторое время мимо проходил пьяный 25-летний житель Кунгура, который решил залезть в автомобиль и уснул в нём. Когда мужчина проснулся, он завёл авто и поехал на нём, а после бросил на перекрёстке.