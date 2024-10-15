Жителя Пермского края задержали в Удмуртии по обвинению в угоне КАМАЗа

Инцидент произошёл в городе Сарапул. Как рассказывают правоохранители, 37-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что у него угнали КАМАЗ стоимостью больше 700 тысяч рублей. Сотрудники ведомства смогли оперативно найти подозреваемого, задержать его и установить обстоятельства преступления.
Следствие установило, что владелец КАМАЗа припарковал грузовик возле дома и оставил ключи в замке зажигания. Через некоторое время мимо проходил пьяный 25-летний житель Кунгура, который решил залезть в автомобиль и уснул в нём. Когда мужчина проснулся, он завёл авто и поехал на нём, а после бросил на перекрёстке.
В отношении жителя Пермского края возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сам похищенный автомобиль вернули владельцу. Правоохранители отмечают, что по этой статье преступнику может грозить до 5 лет лишения свободы.