Уфимца, который пытался убить соседа взрывом газа у себя в квартире, заключили под стражу

Напомним, инцидент произошел утром 13 октября в третьем подъезде МКД № 13/1 по улице Ладыгина. Соседка рассказала, что она слышала в тот день звуки веселья и пьянки. Впоследствии СК Башкирии передал, что в отношении пострадавшего хозяина квартиры возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Его целью был сосед. После ЧП в городе развернули пункт временного размещения. Пострадавшим планируют выплатить компенсацию.