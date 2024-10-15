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Уфимца, который пытался убить соседа взрывом газа у себя в квартире, заключили под стражу

В Уфе мужчину арестовали за попытку убить соседа взрывом газа в своей квартире
Источник: Комсомольская правда

В Уфе заключили под стражу до 13 декабря мужчину, который пытался убить соседа взрывом газа у себя в квартире. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Напомним, инцидент произошел утром 13 октября в третьем подъезде МКД № 13/1 по улице Ладыгина. Соседка рассказала, что она слышала в тот день звуки веселья и пьянки. Впоследствии СК Башкирии передал, что в отношении пострадавшего хозяина квартиры возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Его целью был сосед. После ЧП в городе развернули пункт временного размещения. Пострадавшим планируют выплатить компенсацию.

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