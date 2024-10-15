В Иркутском районе нашли женщину, которая заблудилась в лесу по дороге домой

Сегодня ночью в полицию позвонила взволнованная женщина и рассказала, что заблудилась в лесу и уже около часа не может найти дорогу домой. На место происшествия отправили наряд ППС, а также прибыли волонтёры Добровольческого спасательного отряда 111.62, которые взаимодействуют с сотрудниками полиции на постоянной основе.