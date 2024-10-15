В Иркутском районе нашли женщину, которая заблудилась в лесу по дороге домой

Сегодня ночью в полицию позвонила взволнованная женщина и рассказала, что заблудилась в лесу и уже около часа не может найти дорогу домой. На место происшествия отправили наряд ППС, а также прибыли волонтёры Добровольческого спасательного отряда 111.62, которые взаимодействуют с сотрудниками полиции на постоянной основе.
Поиски 45-летней женщины осложнялись низкой температурой, которая опустилась до нуля градусов, а также особенностями местности — в месте пропажи она болотистая и заросшая труднопроходимым кустарником. На протяжении всего времени женщина оставалась на связи с полицейскими и спасателями, описывая окружающие её ориентиры. Полицейские пытались привлечь её внимание сиреной служебного автомобиля, а волонтеры прочесывали лес.
Вскоре поисковая группа обнаружила разыскиваемую. Женщина сильно замерзла и промочила ноги. Она пояснила, что по пути домой решила сократить путь и заблудилась, оказавшись в незнакомом участке леса. Ей оказали необходимую помощь и доставили домой.