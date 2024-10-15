Из-за падения камней на Алтае пострадала 23-летняя туристка из Приангарья

Предварительно установлено, что 14 октября около 13 часов дня на участке в 10 км от села Акташ Улаганского района Республики Алтай на горном хребте «Курайский» находилась группа туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета. Они попали под камнепад. В результате погибла 18-летняя девушка, еще двое пострадали. 23-летнюю иркутянку доставили в больницу с травмой головы, 21-летнего жителя Перми также доставят в больницу. Из-за труднодоступности места спасательная операция осложняется.