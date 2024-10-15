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Из-за падения камней на Алтае пострадала 23-летняя туристка из Приангарья

В Республике Алтай на группу студентов-туристов обрушились камни — погибла 18-летняя девушка, еще двое человек, в том числе иркутянка, пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Алтай пострадала 23-летняя жительница Иркутской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Алтай.

Следователи организовали проверку по факту гибели 18-летней туристки из Бердска Новосибирской области. Она погибла при камнепаде в горах Улаганского района. Также пострадали 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний житель Перми, находившиеся в туристической группе.

Предварительно установлено, что 14 октября около 13 часов дня на участке в 10 км от села Акташ Улаганского района Республики Алтай на горном хребте «Курайский» находилась группа туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета. Они попали под камнепад. В результате погибла 18-летняя девушка, еще двое пострадали. 23-летнюю иркутянку доставили в больницу с травмой головы, 21-летнего жителя Перми также доставят в больницу. Из-за труднодоступности места спасательная операция осложняется.

Следователи СК выехали к месту происшествия. Тело погибшей доставят для проведения судебной медицинской экспертизы.

Следователи установят организатора турпохода и дадут юридическую оценку его действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в Приангаре следователи раскрыли двойное убийство, совершенное в 2010 году. Мужчина до смерти избил супругу и её знакомого, а затем утопил машину с их телами.

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