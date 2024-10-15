Под Лидой отлетевшее колесо BMW сбило женщину-пешехода

По информации ведомства, в Лидском районе 14 октября примерно в 16.35 водитель 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля BMW, ехал по дороге Р-11 из города Березовка в сторону агрогородка Гончары. В какой-то момент он частично выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Opel. За рулем данного авто находилась женщина 1967 года рождения.