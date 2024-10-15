Под Лидой отлетевшее колесо BMW сбило женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По информации ведомства, в Лидском районе 14 октября примерно в 16.35 водитель 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля BMW, ехал по дороге Р-11 из города Березовка в сторону агрогородка Гончары. В какой-то момент он частично выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Opel. За рулем данного авто находилась женщина 1967 года рождения.
В ведомстве обратили внимание на то, что по причине удара у BMW оторвалось колесо и ударило женщину-пешехода 1948 года рождения, которая шла по краю проезжей части дороги. Сказано, что она была доставлена в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
Тем временем водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с фурой в Клецком районе.
Ранее милиция опубликовала фото автомастера, обманувшего белорусов при ремонте авто: «Семь потерпевших, ущерб в 10 000 рублей».
А еще мы писали, что в Гродно мужчина спас осиротевшего ребенка от детского дома, сделав ДНК-экспертизу: «Несколько лет назад встречался с мамой мальчика».