Появилось видео, как КНДР подрывает дорогу на границе с Южной Кореей

Судя по всему, кадры были сняты с южнокорейской стороны. Видно, что взрыв хоть и мощный, но локальный — не пострадала даже сеть, установленная в качестве ограждения.
Напомним, ранее Генштаб ВС КНДР заявил, что полностью закрывает и блокирует все железные, автомобильные и прочие дороги, соединяющие страну с Южной Кореей.
Меры эти названы оборонительными. Ответственность на сложившуюся ситуацию Пхеньян возложил на Южную Корею и США, которые регулярно проводят на Корейском полуострове военные учения и разворачивают стратегические вооружения.