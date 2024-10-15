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Появилось видео, как КНДР подрывает дорогу на границе с Южной Кореей

В Сети появилось видео, как военные КНДР подрывают участок автодороги, связывающей страну с Южной Кореей.

Судя по всему, кадры были сняты с южнокорейской стороны. Видно, что взрыв хоть и мощный, но локальный — не пострадала даже сеть, установленная в качестве ограждения.

Напомним, ранее Генштаб ВС КНДР заявил, что полностью закрывает и блокирует все железные, автомобильные и прочие дороги, соединяющие страну с Южной Кореей.

Меры эти названы оборонительными. Ответственность на сложившуюся ситуацию Пхеньян возложил на Южную Корею и США, которые регулярно проводят на Корейском полуострове военные учения и разворачивают стратегические вооружения.