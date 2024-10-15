Мошенники похитили у жительницы Чайковского свыше 1,6 млн рублей

«Условия показались женщине выгодными, и она согласилась. Для подключения доступа к быстрому Интернету гражданка, по указанию звонившего, установила приложение, после чего все денежные средства с ее накопительного счета были переведены на неустановленные счета», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.