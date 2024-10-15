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Мошенники похитили у жительницы Чайковского свыше 1,6 млн рублей

57-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении более 1,6 миллионов рублей. Мошенники обманули ее, позвонив от имени мобильного оператора.

Источник: Reuters

Пострадавшая рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником компании мобильного оператора, и предложил поменять тариф сотовой связи.

«Условия показались женщине выгодными, и она согласилась. Для подключения доступа к быстрому Интернету гражданка, по указанию звонившего, установила приложение, после чего все денежные средства с ее накопительного счета были переведены на неустановленные счета», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.