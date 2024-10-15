СК о трагедии в Сенице: родители погибших детей были сильно пьяны

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на пожаре в Минском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 14 октября, в агрогородке Сеница, вечером при ликвидации возгорания в частном доме сотрудники МЧС нашли тела двух детей трех и пяти лет.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления СК, специалисты Госкомитета судебных экспертиз.
«По предварительной информации, мать погибших детей вместе с отцом находились в соседней комнате, когда к ним подбежал ребенок и сообщил о том, что случайно поджег занавеску».
Там также уточнили, что после этого женщина покинула дом, оставив дочерей внутри, а ее супруг попытался потушить огонь, но безрезультатно.
Позже было установлено, что на момент возникновения пожара оба взрослых были пьяны (2,52 и 3 промилле).
По данным СК, в семье еще есть годовалый ребенок, он, к счастью, не пострадал, так как был в Минске у бабушки. Семья, как отметили следователи, в социально опасном положении не находилась.
По факту УСК по Минской области возбуждено дело по ч. 3 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обстоятельства гибели детей будут выяснены в ходе следствия.